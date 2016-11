D'Grondiddi hannert dem Jeremy Rifkin senger Etude ass et, dass et soll zu engem Zesummewuesse vun 3 grousse Wirtschaftsberäicher kommen, nämlech der Mobilitéit, der Kommunikatioun an der Energie. Wéi dat konkret ausgesi kéint, probéiere mer un Hand vu verschidde Beispiller méi däitlech ze maachen. Haut geet et ëm sougenannten Eco-Quartieren, an deenen nei Konzepter sollen ëmgesat ginn.

IMS Eco-Quartier / Reportage Claudia Kollwelter



Ugefaange bei den Haiser u sech, déi an Zukunft net méi just passiv Haiser solle sinn, mä d'Elektrizitéit selwer produzéieren. An dofir brauch een e Reseau.



Dem President vun Inspiring More Sustainabilty, kuerz IMS, dem Christian Scharff, no, wier et wichteg, dass de Reseau capabel wier, Fluktuatiounen ze geréieren. Am Summer, wann et gutt waarm wier, géif jiddereen mateneen Energie produzéieren. Dat géif dee Moment dozou féieren, dass de Reseau zesummebrécht. Op der anerer Säit, kéint een am Wanter net genuch Energie produzéieren. Dofir bréicht een e gudde Reseau, deen alles kéint regléieren. E Reseau, deen am Fall wou eppes géif schif goen, sech vun eleng kéint un eng Zentral wenden, fir d'Energie enzwousch anescht sichen ze goen. E sollt och capabel sinn, Energie ze stockéieren. Mir wéissten haut, dass de Stockage eppes ganz Komplizéiertes ass, mä et hätt een awer mëttlerweil Technologien, déi eis et géingen erlaben, ze stockéieren.

En interessanten Aspekt fir d'Quartieren ass awer och dee vun de verschiddene Generatiounen an de Virdeeler, wann jonk an al Leit zesumme wunnen. De Moment, géing vill vun Urban Gardening geschwat ginn.



Dem Christian Scharff no, géif et an de Stied iwwerall Wuess ginn, ëm dee sech jonk Leit, déi schaffen, net kéinte këmmeren. Wann een awer eng Mëschung tëscht al a jonk an de Quartieren hätt, kéinte Leit déi sech dofir interesséieren oder pensionéiert Leit sech drëm këmmeren.



Et misst een erëm léieren zesummen ze liewen, amplaz een nieft deem aneren.

Den Christian Scharf no, wiere mer dat net méi gewinnt. Et wier wichteg, dee Lien tëscht de Leit ze erneieren. An der Zäit, hätten d'Eltere bei de Kanner gelieft an dat wier eppes ganz Normales gewiescht. Haut wier dat net méi normal. Dobäi kennt, dass een a verschidde Sujeten, e puer Schrëtter zréck gaange wier. A sengem Gaart hätt ee fréier Geméis ugeplanzt, an dat géif, trotz der Tatsaach, dass dat net méi vill gemaach gëtt an d'Leit et komesch fannen, erëmkommen. Et géif een also méi Normalitéit a méi Natierleches an déi Quartiere bréngen.

Verschidde Quartiere funktionéieren de Moment schonn als Pilotprojet, wou eraus fonnt soll ginn, wat funktionéiere kann a wat net.