Op engem Chantier tëscht der Coque an der Philharmonie koum et um Méindeg géint 13.30 Auer zu engem Aarbechtsaccident.

E Bagger ass op engem Chantier an e Lach gefall an esou ëmgekippt, wéi eis en RTL-Mobile Reporter matgedeelt huet. Dobäi ass en op e provisoreschen Trottoir gefall, wou zu deem Moment awer keng Persounen ënnerwee war. Weider Detailer ginn et am Moment keng.