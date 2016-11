Um 5.30 Auer um Méindeg de Moien huet een Auto sech tëscht Betebuerg an der Kockelscheier iwwerschloen an ass um Daach leiebliwwen.

© cibett

De Chauffer konnt säi Gefier aus eegener Kraaft verloossen a gouf beim Accident liicht blesséiert. Hie koum mat der Ambulanz vu Beetebuerg an d'Spidol. Zäitgläich gouf vun der Equipe vum Sauvetage d'Onglécksplaz ofgeséchert an ausgeliicht, an uschléissend vun Uelegreschter befreit.

Op der Plaz war eng Ambulanz an de Sauvetage vu Beetebuerg mat 9 Leit an d'Police.