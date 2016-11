Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises ont été informées par le système d’alerte rapide que le produit : « FILET TRUITE FUMEE S/ATM. 500 GR » de marque Wechsler est susceptible d’être contaminé par Listeria monocytogenes. Ce produit a été distribué au Luxembourg dans la grande distribution et éventuellement dans plusieurs autres magasins de vente au détail. Actuellement le retraçage des denrées est encore en cours. Infection à Listeria monocytogenes Les symptômes possibles d’une infection causée par L. monocytogenes sont les suivants: fièvre et/ou maux de tête, et cela dans un délai pouvant aller jusqu’à huit semaines après l’ingestion de l’aliment contaminé. La listériose est une maladie qui peut être grave pour les personnes à risque : Ainsi, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ainsi que les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins concernés au Luxembourg, mais une partie des produits a été vendue. Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs disposant de ce produit de ne plus le consommer : FILET TRUITE FUMEE S/ATM. 500 GR Producteur : WECHSLER FEINFISCH GMBH

N° d’article : 200257

N° agrément :

Poids : 125 g

Date limite de consommation: DLC 01.12.2016 et 02.12.2016 Seulement le produit décrit ci-dessus avec les dates limite de consommation indiquées est concerné au Luxembourg. Tous les autres produits ne sont pas concernés.