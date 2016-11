© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Eng Prisongsstrof vun 9 Méint freet de Parquet an enger Affaire ronderëm een déidlechen Autosaccident am September zejoert tëscht Kietscht an dem Kimm.



De Procureur opposéiert sech awer net, dass déi Strof zum Deel op Sursis géing ausgesat ginn. E jonke Chauffeur, dee gedronk hat, hat d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass frontal an een Auto gerannt, deen entgéint koum. Dee Chauffeur, e Mann vu 64 Joer, hat d'Accident net iwwerlieft.