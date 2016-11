Um Méindeg de Mueren um hallwer 6 ass zu Käerch an der rue de la Montagne an en Haus agebrach ginn.

D'Abriecher haten d'Aganksdier vum Haus opgebrach an d'Posch vun der Awunnerin matgeholl. Dodra war ënnert anerem den Autosschlëssel.



Mat Hëllef vum Schlëssel hunn d'Abriecher do den Auto matgeholl. Et ass e schwaarze Mini, Model Cooper Works, mam lëtzebuergeschen Nummereschëld SM1104. Am Auto ass e Kannersëtz installéiert.



All d'Informatioune si fir den 113.