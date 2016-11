CSL Avis Dateschutz/Reportage Annick Goerens



Mee zweetens wären och déi individuell Rechter vun den Employéen a Gefor.Fir eng Aarbechtsplaz z'iwwerwaachen, muss ee Betrib den Ament nämlech ëmmer eng Demande bei der „Commission nationale pour la protection des données“ eraginn. An déi kontrolléiert, ob d'Motiver dofir konform mam Gesetz sinn a gëtt dann eng Autorisatioun oder net, erkläert de Jean-Claude Reding, President vun der Salariatskammer.An dat Ganzt soll geschéien am Numm vun der Simplification administrative. Well an Zukunft awer och am Kader vun dem Rifkin senger „Drëtter Industrieller Revolutioun“ ëmmer méi op Digitaliséierung an Informatiséierung gesat gëtt, missten ebe grad och op méi Sécherheet gesat ginn, sou schreift d'Salariatskammer an hirem Avis. Dofir och d'Fuerderung un d'Regierung fir den Projet nees z'iwwerschaffen an net einfach sou ze stëmmen.Dat wär definitiv een Schrëtt no hannen, sou nach den Jean-Claude Reding.