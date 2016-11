Landwirtschaft/Reportage Frank Elsen



Dowéinst gouf et dann och grouss Fudderaboussen bedéngt duerch deen dréchenen Buedem, tëscht Abrëll a Juli. Donierft hätt een keen zefriddestellenden Revenu am Mëllechsecteur gemaach, betount de President vum Service d’Economie Rurale, Pierre Treinen. Och den Aarbechtsopwand vun de Baueren hätt sech an deene leschte Jore staark verännert. Ma hei géif een an Zukunft op d’Technologie setzen.

D’lescht Joer hunn d’Baueren een Akommes vun ronn 307.000 Euro gemaach. Dat ass een Réckgang vun 6 % op d’Joer 2014, wou d’Akommes nach bei 326.000 Euro loung. Dëst giff virun allem un den waarme Wiederkonditiounen leien, ënnersträicht den Direkter vum Service d’Economie Rurale, Pierre Treinen.

Fir de Bilan vun dësem Joer hätt een awer e bessert Gefill, esou nach de Pierre Treinen. Ma d’Mëllechpräisser wieren awer an de leschten zwee Joer weiderhin zolidd erofgaangen. Aktuell läit de Präis bei 30 Cents de Kilo. Dëst wier dann och multifaktoriell bedéngt, erkläert de Landwirtschaftsminister, Fernand Etgen.

Den Aarbechtsopwand vun de Baueren hätt sech dann och an deenen leschte Jore staark verännert. Dëst fir d’Akommesverloschter ze kompenséieren. Dowéinst géifen ëmmer méi Betriber an d’Technik investéieren, fir d’Aarbecht méi séier ze bewältegen. De Fernand Etgen huet dann och hei eng kloer Visioun.

Aktuell schaffen d’Baueren eng 60 Stonnen d’Woch. Eng Belaaschtung, déi an Zukunft sécher net méi kleng wäert ginn.