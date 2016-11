© Pit Everling

Charte Diversitéit/Reportage Pit Everling



Méi ewéi 150 Signataire sinn zënterhier ze notéieren.No 2014 gouf elo mat der Presentatioun vum zweete Barometer "Entreprise et diversité" op en Neits de Point gemaach. Wat am Text gutt kléngt, funktionéiert och an der Praxis, deen Tëschebilan zitt d'Familljeministesch a Marraine vun der Charte, Corinne Cahen, Ënnerscheeder tëscht Signatairen an Net-Signataire wiere kloer ze gesinn. Déi Betriber hätte besser Resultater, well si hir Diversitéit liewen.Vun engem positiven Impakt op den Image vun de Signatairë schwätzt d'Catia Fernandes vum Reseau IMS, Coordinatrice vun der Charte. 60% vun dëse Betriber hunn eng Verbesserung vun hirem Image, hirer Reputatioun bemierkt. Déi sougenannte work-life-balance oder nach d'Sprooche sinn Themen, déi bei der Gestiouns-Politik vun der Diversitéit dominéieren. Ënnert anerem dat géing den aktuelle Barometer weisen. Ganz uewe steet awer d'Gläichheet tëscht Mann a Fra.132 Signatairen hunn den aktuelle Questionnaire mat 52 Froe beäntwert. Et si gréisstendeels privat Kleng- a Mëttelentreprisen, déi am Beräich vun de Servicer aktiv sinn.