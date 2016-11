Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, a initié et mené des pourparlers avec la Rhénanie-Palatinat, les CFL, la DB AG et l’autorité organisatrice en Rhénanie-Palatinat, à savoir la SPNV-Nord, en vue de l’introduction d’une connexion ferroviaire journalière directe entre Luxembourg et Düsseldorf, sans rupture de charge via Trèves, Coblence et Cologne.

La nouvelle relation qui, suivant l’état actuel du dossier, pourrait aboutir et être opérationnelle à partir du changement d’horaire en décembre 2017, se ferait avec du matériel CFL du type Stadler «KISS» déjà actuellement en service entre Luxembourg et Coblence. Les automotrices très confortables des CFL, qui ont été mises en service en 2014 et peuvent rouler à 160 km/h, ont 284 places assises, dont 29 en première classe, avec des sièges du type «ICE».

Les quelques points techniques ouverts devraient être clarifiés sous peu avec la DB AG.