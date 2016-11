schoul leieren grondschoul kand kanner © schoul leieren grondschoul kand kanner

Aktuell besteet den Inspektorat aus ronn 20 Arrondissementer. An Zukunft sollen et 15 Regionaldirektioune ginn.



Zil vun dëser Reform ass, déi schoulesch Entwécklung ze verbesseren. Déi zukünfteg Regionaldirektiounen an der Grondschoul sollen den Dialog mat deenen eenzele Partner favoriséieren a méi no bei den Enseignanten, de Schüler an den Eltere sinn.



Déi 15 Regionaldirekteren decken déi aktuell Aufgabe vun den Inspekteren of a gi vun am Ganze 37 Directeurs-Adjoints ënnerstëtzt. Eng weider Aufgab déi op d'Regionaldirektiounen duerkënnt ass den Encadrement vu Kanner mat spezifesche Besoinen, fir méi séier a geziilt kënnen ze intervenéieren. An dem Sënn ginn zanter dësem Schouljoer, iwwert eng Period vu 4 Joer, ronn 150 spezialiséiert Enseignanten rekrutéiert.