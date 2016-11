Energie-Internet/Reportage Claudia Kollwelter



Fir datt d'erneierbar Energie an Zukunft iwwerhaapt korrekt ka verdeelt ginn, muss d'Stroumnetz digitaliséiert ginn. Mam sougenannten Energie-Internet sollen d'Netzer méi intelligent ginn, an an engems och méi flexibel.D'Organisatioun vum grénge Stroum ass e grousse Pilier vum Jeremy Rifkin senger Etude zur drëtter industrieller Revolutioun. Mee wéi soll dann deen Energie-Internet fonctionnéieren, a wat ännert et fir de Bierger a sengem Alldag?

De Stroum, dee fréier ëmmer do war, Kuel, Nuklear a Gas - konnt gestéiert ginn. War es ze vill do, ass en erofgedréint ginn, ze wéineg ass en héich gedréint ginn. Bei der grénger Energie awer, der Sonn an dem Wand ännert dat fundamental - deen ass heiansdo do, heiansdo net. An Zukunft huet een also méi dacks d'Situatioun, datt ze vill oder ze mann Stroum am Netz ass. Fir datt ze geréieren, brauch een intelligent Netzer a Flexibilitéit. Den Tom Eischen vum Wirtschaftsministere seet, datt een entweder d'Energie a Regiounen transportéiert, wou se gebraucht gëtt oder d'Energie a Batterie späicheren, a se dann erauszéien, wann et néideg ass.



Et misst ee sech virun allem un d'Vitesse vum Changement upassen. Et géife staark Entwécklungen an der Fotovoltaik an an der Digitalisatioun mat den Appen. Fir de Bierger stinn och konkret Ännerungen un. Hie ka seng Energie iwwer d'Netz besser organiséieren. D'Leit kënnen och doheem Stroum produzéieren an eventuell deelen. An domat deet sech och eppes a Punkto Tariffer. Déi Leit, déi abeemol ganz vill Stroum brauchen, musse méi bezuelen, wéi di ëmmer gläichméisseg verbrauchen.



D'Legislatioun muss elo prett gemaach ginn, de Kader geschaaft ginn an d'Infrastruktur dann esou encadréiert gi mat de Gesetzer, datt d'Investissementer och securiséiert si fir an der Zukunft. An den nächsten 3 Joer soll dat alles konkret weider entwéckelt ginn.