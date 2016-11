An der rue Aessen zu Zolwer a Richtung Éilereng, hat e Chauffeur d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. No enger rietser Kéier, ass hien an en Auto gerannt, dee laanscht d'Strooss geparkt war. Deen huet sech wéinst dem Impakt ronderëm sech selwer gedréint an ass nach géint en aneren Auto, deen och geparkt war, geschleidert. Deen huet sech dunn och gedréint an huet en drëtten Auto beschiedegt.De Chauffeur hat ze vill gedronk, mä ass net verletzt. De Führerschäin ass hie lass.An der Route d'Ettelbréck, war e Gefier mat 84km/h, amplaz mat den erlaabten 50km/h, laanscht eng Vitessekontroll gefuer. De Chauffeur krut signaliséiert stoen ze bleiwen, wat deen awer ignoréiert huet. Hien ass Richtung Dikrech weidergefuer. D'Police konnt hien awer kuerz Zäit drop stoppen.Bei der Kontroll konnt festgestallt ginn, dass hien ze vill gedronk hat. Hie krut e Fuerverbuet.