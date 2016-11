Tëscht 2006 an 2016 sinn d'Pensiounen hei am Land ëm 6,5, de soziale Mindestloun ëm 7,6 an d'garantéiert Mindestakommes ëm 5,9% an d'Luucht gaangen.

Dat geet aus dem Avis vun der Salariatskammer zu ënner anerem dem Ajustement vun de Pensiounen op den nächsten 1. Januar ervir.

D'CSL hält dora fest, dass bannent de leschten 10 Joer d'Pensiounen eben ëm 1,1 Prozentpunkt manner geklomme si wéi de soziale Mindestloun. Dee wär zanterhier normal ajustéiert ginn.





CSL Avis Pensiounen / Reportage: Eric Ewald



Dogéint sinn d'Pensiounen 2013, 2014 an 2015 guer net adaptéiert ginn, ier et 2016 nees zu engem Ajustement vun 0,49% koum, sou d'Chambre des Salariés. Si ënnersträicht, dass, sollt de soziale Mindestloun op den 1. Januar 2017 ëm 1,4% eropgoen, d'Differenz tëscht den Adaptatioune vun de Pensiounen a vum soziale Mindestloun vun 1,1 op 1,6 Prozentpunkte klamme géif. Den Ënnerscheed tëscht sozialem Mindestloun a garantéiertem Mindestakommes an den Adaptatioune géif dat anert Joer souguer op 3,2 Prozentpunkte klammen, fir de Fall, dass den RMG 2017 net géif ugepasst ginn. Dat garantéiert Mindestakommes gouf iwwregens zanter 2012 net méi ajustéiert, betount d'CSL an hirem Avis.

Wat d'Opwäerte vun de Pensiounen ugeet, fënnt d'Salariatskammer donieft, dass d'weidert Verréckelen dovun ëm zwee Joer, dat duerch d'Reform - op den 1. Januar 2013 - agefouert gouf, opgehuewe gëtt. Och sollten d'Pensiounen op d'lafend Joer berechent an de Prinzip vum Basisjoer 1984 fale gelooss ginn; dee Prinzip wär wéineg transparent a fir de Versécherte ganz komplizéiert. D'CSL bedauert doriwwer eraus, dass et op den 1. Januar 2015 net zu engem Reajustement vun de Pensiounen ëm 0,42% koum, deen d'Kammer gefuerdert hat; dobäi hätt déi, Zitat, „confortabel finanziell Situatioun vun der Pensiounsversécherung dat zougelooss“. 2013 hätt et och keng Adaptatioun vun de Pensioune ginn, déi sech dann op annerhalwe Prozent hätt misse belafen; d'Chambre des Salariés erënnert an hirem Avis drun, si hätt séngerzäit verlaangt, dass et zu deem Réajustement kéim an dass dee vun 0,42% op den 1. Januar 2015 géif dobäi kommen.

Den RMG da sollt och vum Upassen un d'Entwécklung vun de Paie profitéieren, wat weder op den 1. Januar 2013, nach op d'Joren dono geschitt wär. Zu gudder Lescht ass d'CSL zwar frou, dass de soziale Mindestloun op den nächsten 1. Januar ëm 1,4% gehéicht gëtt; allerdéngs géifen duerch déi Adaptatioun déi ugeheefte Retarden net opgefaange ginn.