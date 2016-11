© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Ries

En Donneschdeg fänkt d'Wanteraktioun 2016-2017 un. Vu Mëttes 12 bis 16 Auer sinn d'Dieren um Leschte Steiwer op, fir e Mëttegiessen an eventuell och eng Visite beim Dokter. Owes gëtt et um 19 Auer eng waarm Zopp op der Kalchesbréck, wou och Dortoire fir 200 Persoune prett stinn. Moies gëtt et do och Kaffi. Eng Aktioun un där iwwer 100 Benevole matmaachen an déi bis Enn Mäerz dauert.