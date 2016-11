© RTL Radio Lëtzebuerg / Nico Graf

A se si sech net eens, wiem déi al Kierch an Zukunft gehéiere soll. Se gehéiert der Kierch, seet d'Kierchefabrick, se gehéiert der Stad Dikrech, seet de Buergermeeschter Claude Haagen. D'Divergenze si wichteg wéint dem Fong, deen an Zukunft d'Gebaier vum Äerzbistum geréiere soll.

D'Stad Dikrech, also dat aalt Dikrech, läit op dem Terrain vun enger Réimer-Villa an déi al Kierch ass soss näischt, wéi e réimescht Gebai, dat am Laf vun de Joerhonnerten zur Kierch aus- an ëmgebaut ginn ass, wéi se haut matzen an Dikrech läit, a wou net méi vill Sakrales dra stattfënnt a wou awer en Iesel uewen drop steet.

De Claude Haagen resüméiert emol schonn d'Proprietéitsverhältnisser aus senger Vue. D'Dekanatskierch gehéiert no engem Akte aus dem 18. Joerhonnert der Stad Dikrech. Déi al Kierch ass duerch en Acte Déclaratif, deen de Schäfferot maache gelooss huet, bei engem Notaire, d'Proprietéit vun der Gemeng Dikrech. Um Kadaster steet se als Presbytére, ma d'Gemeng huet awer zanter Joerzéngten den Entretien gemaach an dran investéiert. Well een awer am Schäfferot seet, datt de Presbytére och d'Stad Dikrech ass, huet een deen Akte beim Notaire gemaach an esou wëll een d'Proprietéitsverhältnisser klären. Elo soll de Gemengerot deen Akte nach approuvéieren an esou soen, datt een der Meenung ass, datt déi al Kierch der Gemeng Dikrech gehéiert.

En Acte Déclaratif dat ass en Acte, deen eng situation juridique préexistante constatéiert, also en état de fait, deen een arrêtéiere wëll. D'Gemeng huet mat hirem acte déclaratif also emol en Nol ageschloen. Wien eppes géint déi Declaratioun huet, dee muss juristesch Schrëtt ënnerhuelen.

An et bleift och d'Fro, wat d'Gemeng Dikrech an Zukunft wëlles huet mat hire Kierchen. De Schäfferot wëll dem Gemengerot proposéieren, datt d'Dekanatskierch an de Bistum geet an dat déi al Kierch Proprietéit vun der Stad Dikrech bleift. Fir d'Gemeng gehéiert déi al Kierch nämlech zu der kultureller Zeen, wou Vernissage a Concerten awer maximal 2 Massen am Joer sinn. D'Dekanatskierch dogéint ass fir kierchlech Zwecker. Fir de Buergermeeschter ass dat och de Wëlle vun den Dikrecher Leit.

D'Stad Dikrech géif also mat der aler Kierch eng Zort Kultur-Zenter behalen, iwwerdeems de kathoulesche Culte sech an der Dekanatskierch ofspille soll, mengt de Buergermeeschter. An der Kierchefabrick vun Dikrech gesinn se dat anescht.





Zu Dikrech streide se, ziviliséiert, versteet sech, iwwer déi al Kierch, déi mam Iesel drop. Déi al Kierch gehéiert der Stad Dikrech, seet de Buergermeeschter. Nee, se gehéiert eis, soe se bei der Kierchefabrick. De Jean-Jacques Schäfer vun der Dikrecher Kierchefabréck deen huet ee Prinzip, wann et ëm d' Kierche vun Dikrech geet:

Kulteschen Zwecker solle se also déngen; kee Problem bei der Dekanatskierch, déi soll an de geplangte Fong goen. Bei der aler Kierch, do sinn se vun der Kierchfabrick aus higaang an hunn emol an alen Texter an am Kadaster gekuckt, wiem se gehéieren giff a se hunn fonnt, Proprietaire wier d'Paschtoueschhaus. Et wier net d'Gemeng, mee d'Paschtoueschhaus. Dat war de Virleefer vun der Kierchefabréck.



Domat hätte si an der aler Kierch och d'Soen, d.h. se soll weider fir reliéis Zwecker do sinn. Elo wëssen se an der Kierchefabrick awer och, datt de Buergermeeschter beim Notaire war an ouni Begrënnung deklaréiert gouf, d'Gemeng wier Propriétaire. D'Kierch soll desakraliséiert a fir kulturell Zwecker genotzt ginn. Dat wëll d'Kierchefabréck verhënneren.

Um Dënschdeg den Owend steet am Gemengerot zu Dikrech um ordre du jour de Punkt 3: édifices religieux, méi genee: approbation d'un acte déclaratif, nämlech: de Gemengerot soll appouvéieren, datt d'Gemeng declaréiert, si wier Proprietaire vun der aler Kierch. A kéint also domat maachen, wat se wëll. Weider Diskussiounen mat der Kierchefabrick si programméiert.