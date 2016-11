Pressehëllef/Reportage Guy Kaiser



Déi aktuell Pressehëllef vum Staat gëtt et zanter 1998. Den adr-Deputéierten Gast Gibéryen wollt an enger parlamentarescher Fro un de Medieminister Xavier Bettel Detailer gewuer ginn, a krut op deem Punkt Satisfaktioun.Zejoert goufen 7,4 Milliounen Euro op 10 verschidde Publikatioune verdeelt.Am meeschten kritt d'Tageblatt mat 1 Millioun 700.000 Euro. Un zweeter Plaz kënnt d'Lëtzebuerger Wort mat 1 Millioun 465.000, un drëtter Plaz de Quotidien mat 1 Millioun 282.000 Euro.Och méi kleng Publikatioune kommen net schlecht ewech, zum Beispill de Lëtzebuerger Journal mat 941.000, e Lëtzebuerger Land kritt 300.000 an eng Zeitung vum Vollek kënnt op 400.000 Euro.Et fält op, datt de Groupe Saint Paul am Ganzen op 1 Millioun 860.000 Euro kënnt an Editpress op 3 Milliounen 670.000.Dat anert Joer soll d'Pressehëllef e bësselchen nei gestéckelt ginn; da soll - esou wéi d'Regierung et scho viru bal dräi Joer ugekënnegt hat, och déi digital Press valoriséiert ginn. Am Budget fir dat anert Joer sinn 450.000 Euro virgesinn.No wat fir enge Konditiounen a Modalitéiten d'Suen verdeelt ginn, ass nach net gewosst, déi sinn an der Ausaarbechtung, schreift de Medien- a Premierminister Xavier Bettel.