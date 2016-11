© afp

D'Lëtzebuerger Schmelze waren dëst Joer gutt ausgelaascht an dréinen trotz héijem Konkurrenzdrock, virun allem duerch bëllege chinesesche Stol, gutt. Dat seet de neie Chef fir d'Lëtzebuerger Sitten, de Roland Bastian.Matten an de Verhandlunge fir nom Lux2016-Accord e weidere Kompetitivitéitsplang fir d'Lëtzebuerger Fabricken ze sichen, seet sech ArcelorMittal gutt opgestallt, mat senge ronn 4100 Salariéen.

An ass domat dee gréissten industrielle Patron am Land a wäert dat och bleiwen, wëll weider agestallt gëtt. Leit mat héije Qualifikatiounen, wéi de Roland Bastian als Succeseur vum Alex Nick betount.Roland Bastian: An dir kennt haut dovun ausgoen, dass der kaum nach eng Chance hutt bei eis agestallt ze ginn, wann der net en Ofschloss vun engem Handwierk hutt. A wann ech hei vun Handwierker schwätzen, mengen ech insbesondere Schlesser-Handwierk, Elektriker-Handwierk, Mekatroniker, dat ass dat wat mir hautdesdaags brauchen. Den Usproch, d'Ufuerderungen un déi Leit ass am gaangen, u sech, ëmmer méi héich ze ginn an éischter manner méi kléng.Dem neie Mann un der Spëtzt vun de Lëtzebuerger Arcelor-Mittal-Sitten ass dann och net baang ëm d'Zukunft vun der Stolindustrie, och wann een d'Joer 2016 am Réckbléck gesäit.Roland Bastian: An engem ganz komplizéierten, delikaten ekonomeschen Ëmfeld, wou eng héich Volatilitéit ass, hu mer et fäerdeg bruecht, dëst Joer d'Lëtzebuerger Schmelzen auszerechnen. Dat geet awer nëmmen doduerch, dass mer hei innovativ Produkter hu mat deene mer um internationale Marché kenne konkurréieren.D'Zoumaache vun der Schëfflenger Schmelz, bezeechent de Roland Bastian als traureg a penibel Decisioun, déi huet misste geholl ginn. D'AGORA ass am gaangen déi urbanistesch Zukunft a Rekonversioun vun dëse Frichen ze plangen.

En Text iwwert d'Emissiouns-Reduktiounen, déi an Zukunft solle spillen; de Roland Bastian freet ëppes wat de Finanzminister och ëmmer fuerdert. E "Level Playing Field" fir importéierte Stol an Produkter dorausser.Roland Bastian: Wann deen esou ëmgesat gëtt, wéi en de Moment um Pabeier steet, da kritt déi europäesch Stolindustrie ganz ganz vill Problemer, well da gëtt e groussen Deel vun de Margen, déi mer hei an Europa nach hunn, opgefriess. Dann hu mer hei net méi déi néideg Suen, fir kennen a méi modern Technologien ze investéieren, mir verléieren also u sech e bëssen eis Méiglechkeeten ze innovéieren a mir wäerten dann och zousätzlech iwwerschwemmt gi mat Produkter, déi importéiert ginn, déi an hirem Hierstellungsprozess déi Fraise vun den Co2-Quotaen net hunn.Och mat der Rifkin-Etude, kann sech ArcelorMittal identifizéieren. Ëmmerhin, wier d'Flëssegphase komplett op Schrott opgebaut, en honnertprozentege Recyclage also. Durabilitéit och wat d'Palplanchen ugeet, déi net nëmmen verkaf, mä och verlount ginn, fir temporär Konstruktiounen. Belval, Déifferdeng, Diddeleng a Rodange dréine gutt, d'Drotfabrik zu Biissen och, mee d'Sich no engem Repreneur geet weider.Roland Bastian: Déi Produktioun vun den Trefilerie gëtt elo fir d'Mammenhaus ArcelorMittal net méi als Core-Business ugesinn, an dofir huet u sech ArcelorMittal decidéiert sech gegebenenfalls vun dem Business ze trennen. Do gouf et effektiv am Laf vum Joer een dee sech dofir intresséiert huet, deen ass Entretemps awer ofgesprongen an zanter hier gëtt et u sech och elo kee neit Evenement, wat do erwähnenswäert wier.Prioritéiten, déi sech de Roland Bastian als neie Generaldirekter op de Fändel schreift, sinn d'Aarbechtssécherheet an d'Innovatioun, fir de Roll als Leader zum Beispill, wat d'Grey-Jumbo-Träger ugeet, déi zu Déifferdeng produzéiert ginn, net ze verléieren.