En date du 29 novembre 2016, à l’occasion de la cérémonie pour célébrer le bicentenaire de la métrologie au Luxembourg, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider a annoncé que le Bureau Luxembourgeois de Métrologie sera équipé d’une horloge atomique nationale. Ainsi, l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) sera à même de disséminer le temps universel coordonné au Luxembourg dès l’année prochaine. Le temps universel coordonné est indispensable pour bon nombre applications tels que des ordres de bourse ou des paiements par carte bancaire, la navigation terrestre et spatiale ainsi que la logistique moderne avec les systèmes de suivi de transports multimodaux. Lors de son allocution, Étienne Schneider a déclaré : « Cette horloge atomique servira de référence nationale pour la mesure exacte du temps dans le cadre de plusieurs applications tant scientifiques que commerciales. Faisant preuve d’une précision redoutable, la marge d’erreur de cette horloge n’excède pas une seconde en trois millions d’années. Cette installation sera intégrée au sein du réseau des plus de 400 horloges atomiques officielles du Bureau international des poids et mesures qui calcule le temps atomique international. » Livrée courant 2017, l’horloge atomique sera hébergée à Esch/Belval dans les locaux de l’ILNAS.