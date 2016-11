© Start&Code

Virun allem jonk defavoriséiert Leit soll d'Formatioun hëllefen, fir herno besser an der Aarbechtswelt kënne Fouss ze faassen, notamment am Secteur vun den neien Technologien. Um Dënschdeg gouf am 1535 zu Déifferdeng den Tëschebilan gezunn.

Op deem Rendezvous mat derbäi war de Lëtzebuerger Aarbechtsminister. Den Nicolas Schmit rappelléiert d'Wichtegkeet vun den neien Technologien. Dat wier eng Realitéit am Alldag.

Genee dat gëtt zënter engem Joer zu Déifferdeng am "6zero1" gemaach. De Programm dauert 5 Wochen. Um Enn soll ee mat de Base vun Informatik a Programmatioun vertraut sinn an zum Beispill à même si fir eng App op engem Android-Smartphone ze programméieren. D'Formatioun wëll wéi gesot notamment derfir suergen, datt defavoriséierte Leit d'Dieren zur Aarbechtswelt am ICT-Beräich net verspäert bleiwen. Dëse jonke syresche Refugié huet de Programm „Start&Code“ matgemaach. Fir d'éischt wëll ech iech all Merci soen, datt mir d'Chance kruten, fir dëse Cours ze maachen. Fir mech war et déi éischte Kéier, datt ech sou e Cours gemaach hunn. Et war wierklech interessant. Ech wéilt méi sou Course maachen.De Programm soll als Sprangbriet gesi ginn, seet d'Isabelle Schlesser, Directrice vun der ADEM. Et wier eng Formatioun fir eranzekommen an de Sujet a kéint eventuell zu der anerer Formatioun "Fit for Coding" féieren.Bis ewell hu 45 Leit dësen Training matgemaach. D'Zil ass et, fir bis d'nächst Joer knapp 90 bis 100 Leit forméiert ze hunn. „Start&Code“ ass en internationale Projet, deen an de Benelux-Länner leeft. Derhannert stiechen d'Struktur „Comptoir de l'Innovation“ an d'Bank „JP Morgan“.