Disproportionéiert Strofen? (29.11.2016) Sinn Disziplinar-Strofen géint d'Proffen an der School Leaks-Affaire disproportionéiert?D'Vertriederin vum Staat fënnt dat net.

Déi 3 betraffe Proffen hate jo dowéinst eemol 6 Méint an zweemol ee Mount net däerfe schaffe goen; déi Zäit krute si och keng Pai. Zwou vun de Fraen hate Recours heigéint ageluecht.

Den Affekot vun där Fra, déi en halleft Joer net duerft schaffen, huet sech elo virop mat där a sengen Aen disproportionnéierter Strof fir seng Cliente beschäftegt. De Me Sam Ries huet vun enger ganz héijer Strof geschwat; vill méi wär net méiglech gewiescht. Trotz 15 irréprochable Joren hätt d’Prof 6 Méint net däerfe schaffe goen, déi aner zwou Fraen dogéint nëmmen ee Mount net; hei géif d’Schéier kloer auseneegoen. Den Affekot huet och d’Fro gestallt, ob een d’disziplinaresch Strof net sollt en suspens halen, bis den Dossier um Pénal duerch ass; obwuel d’disziplinaresch Verstéiss och Strofinfractiounen duerstellen, géif sech nämlech e Problem stellen, sollten d’Fraen um strofrechtleche Plang fräigesprach ginn.

D’Vertriederin vum Staat huet ënnerstrach, dass Fonctionnairë gewëss Obligatiounen hunn, wouzou d’Vertraulechkeet gehéiert. D’administrativ Affär sollt net en suspens gehale ginn, a souguer wann um Pénal en Non-lieu géif gesprach ginn, hätt dat keng Inzidenz op d’disziplinaresch Strof. D’Violatioune vum Statut géife kloer Faiten duerstellen, an et géif en Aveu ginn, soudass d’disziplinaresch Strof ze confirméiere wär.

Den Affekot vun enger Fra, déi ee Mount hat missen doheem bleiwen, huet dono ervirgehuewen, dass seng Mandantin vun Ufank un zouginn hätt, sech net richteg verhalen ze hunn. Dem Me Kasel no ass si sech engem Feeler vis-à-vis vum Statut bewosst; d’Strof dofir wär awer disproportionnéiert. Dem Regierungsvertrieder am Conseil de discipline no wären hir Verstéiss nämlech manner schlëmm gewiescht wéi dat, wat déi zwou aner Frae gemaach hunn.

Fir d’Vertriederin vum Staat gëtt et en Ënnerscheed an den Dossieren, well d’Attitüde vun de Frae verschidde waren; déi aner Fra hätt alles ofgestridden, dës awer net. Et hätt een déi 3 Fraen dann och net an een Dëppe gehäit, well déi eng gouf méi bestrooft wéi déi zwou aner. D’Strof fir déi heite Fra wär awer net disproportionnéiert a sollt dowéinst confirméiert ginn.