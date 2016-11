Um Dënschdeg den Owend koum et zu Rulljen, bei Wolz, zu engem grousse Feier. D'Rettungsdéngschter, souwéi d'Police, sinn op der Plaz.

Géint 19.34 Auer ass d'Feier zu Rulljen, net wäit vu Wolz ewech ausgebrach. Hei stoung eng Scheier, wou gedréchent Fudder fir d'Béischte gelagert gëtt, a Flamen. Ronn 35 bis 40 Pompjeeë sinn am Asaz, dat mat 9 Ween, fir d'Feier ënner Kontroll ze kréien, wat awer net esou einfach schéngt, duerch déi héich Temperaturen an der Scheier. Donieft probéiere si z'evitéieren, datt d'Flamen och op d'Nopeschhaus iwwergräifen.Éischten Informatiounen no gouf keng Persoun bei dësem Tëschefall blesséiert. Op der Plaz sinn d'Pompjeeë vu Wolz, Eeschwëller souwéi aus der Stauséigemeng.