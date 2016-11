© RTL-Archiv

Wéi et heescht, hätten déi franséisch a Lëtzebuerger Autoritéiten d'Firma mam Numm "FLA Consulting" scho méi laang am Viséier gehat.



Déi betraffen Entreprise hat hire Sëtz ënnert anerem an der Stad, dunn um Houwald a schlussendlech zu Diddeleng. Si huet vun hei aus agéiert, an zwar mat Hëllef vun enger ganzer Equipe, déi iwwer Telefon probéiert huet, Clienten ze fannen, déi hir Immobilien a Frankräich wéilten dréngend verkafen.



Wéi et heescht, hätt d'Firma dofir verschidden Internetsäite benotzt mat ënnerschiddlechen Nimm. D'Leit wiere kontaktéiert ginn an hätte fir eng Visite vun hiren Immobilie musse Sue bezuelen. Opgedaucht wier awer keen. D'Police soll am Laf vun de leschte Méint mat Honnerte vu Plaintë saiséiert gi sinn. De Modus Operandi war ëmmer dee selwechten.



Wéi den "Essentiel" nach schreift, wier an dem Kontext en Dënschdeg eng Persoun verhaft ginn. Während enger Perquisitioun wiere grouss Quantitéiten u Sue fonnt ginn. Och wiere verschidden aner Persounen, déi direkt oder indirekt an dëse Bedruch verwéckelt waren, verhéiert ginn.