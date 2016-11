X

© Arno Bauer / Caves Gales

E Mëttwoch de Moie war et esou wäit: Bei knackegen Temperature vu -8 °C sinn déi éischt Äiswäiner vun der Recolte 2016 gelies ginn. De Risiko beim Äiswäin besteet doran, datt an eisen dach oft mëlle Wanteren déi néideg -7 °C, déi d'Lëtzebuerger Legislatioun virschreift, net onbedéngt erreecht ginn. Um 30. November waren et um 7h55 awer nach ëmmer -7 °C, wéi d'Foto aus dem Wäikontroller sengem Auto weist ...Gelies gouf awer vill méi fréi am Mueren ...Wat fir d'Wënzer positiv ass, ass dass schonns esou séier no der Lies déi néideg -7 °C komm sinn. Wat d'Drauwe méi fréi kënne gelies ginn, wat et fir d'Qualitéit nämlech besser ass."Fréibiren" gouf et um Mëttwoch am Domaine Alice Hartmann an an de Caves Gales - déi zwee Betriber hate sech bis hallwer 10 beim Wäikontroller André Mehlen gemellt. Dee muss iwwerpréiwen, ob alles de Virschrëften entsprécht.Äiswäin ass eng rar Spezialitéit, éischtens mussen d'Konditiounen erfëllt ginn a zweetens léisst sech nach laang net all Betrib op déi Lotterie an. Esou sinn et dacks net méi wéi eng Handvoll Betriber op der Musel, déi Drauwe fir Äiswäin hänke loossen. Wann den Äiswäin dann awer geléngt, kann ee vun engem "edlen Tropfen" schwätzen - deen ass dofir och net geschenkt ... ma iwwerdeems déi eng hiren Auto fir op d'Schaff fräikrazen, kraxelen anerer schonn an der Däischtert a bei äisegen Temperaturen an de Wéngerte ronderëm ...Vin de glace ( Eiswein ): Eine Eisweinlese ist nur möglich, wenn die Trauben auf natürliche Weise gefroren sind und die Außentemperatur auf mindestens -7°C sank. Die gefrorenen Trauben werden gepresst, so dass ausschließlich zuckerhaltiger Extrakt gewonnen wird. Die Trauben müssen ein natürliches Mindestmostgewicht von 120 °Oe aufweisen. Eiswein kann nur aus den Sorten Pinot blanc, Pinot gris oder Riesling gewonnen werden.