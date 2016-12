De Samschdeg 3. Dezember vun 9 bis 15 Auer ass d'Offaart Belval am Rondpoint Raemerech wéinst Marquageaarbechte gespaart.

Wëll een elo trotzdem op de Site Belval kommen, soll een dem Ponts et Chaussées no d'Offaart an d'Rue des Étangs huelen, iwwert dëse Wee ass den Zougang op de Site garantéiert.

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Le tronçon entre le rond-point Raemerich à Esch/Alzette et l'accès

nord au site Belval seront fermés (sauf pour les riverains) pour des

travaux de marquage LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 ENTRE 9 ET 15 HEURES.

Une déviation sera mise en place via la rue des Étangs.