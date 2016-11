Déi wichteg Indicateure weise fir dat anert Joer an déi richteg Richtung. D'Croissance geet erop, d'Inflatioun och a läit dat anert Joer bei 1,4%. Beim Chômage gëtt sech e minimale Réckgang erwaart, bis op 6,2%.

Dëst geet aus der neier note de conjoncture vum Statec ervir, déi e Mëttwoch presentéiert gouf.

Fir de Grand-Duché kann e Wuesstem notéiert ginn deen ze beneiden ass, seet den Direkter vum STATEC Serge Allegrezza. Fir dëst Joer sinn et 3,7% a fir dat anert Joer gi 4,2% viraus gesot. Lëtzebuerg huet domadder eng Croissance quantitative, déi héich ass an dat ass och gutt esou. Et ass nämlech op Grond vun enger héijer Croissance, wou een herno kann Akzenter setzen, sief dat fir den Environnement oder am Sozialen, sou de Serge Akkegrezza. Et ass och eng gutt Croissance, well d'ëffentlech Investissementer héich bléifen a privat Investissementer erop ginn.



Dat selwecht gëllt fir de pouvoir d'achat, dat jo ënnert anerem wéinst der Steierreform.

An da waart de Grand-Duché jo zënter enger Zäit op déi nächst Indextranche. Déi erfält am éischten Trimester 2017.



Fir dat anert Joer seet de Statec en Inflatiounstaux vun 1,4% viraus.



Eventuell Gefore komme virun allem vu baussen. Frankräich an Däitschland sinn den Ament zum Beispill schwaach beim Handel.

Incertitudë gesäit de Statec beim neien US-President Donald Trump, beim Brexit, beim Referendum an Italien a bei de Wahlen a Frankräich.



Weider Detailer zu der neier note de conjoncture héiert der den Owend op RTL Radio Lëtzebuerg.