Si schaffen, eegenen Aussoen no, am Interessi vum Konsument. Déi 55 Mataarbechter vum ILR, dem Institut luxembourgeois de régulation. Just datt d'Aarbecht vum Regulateur bis ewell gréisstendeels am Hannergrond geschitt an de Privatleit nëmme wéineg bekannt ass. Dat soll sech änneren.



Den ILR offréiert sech elo schonn zanter 2011 a Sträitfäll an de Beräicher elektronesch Kommunikatioun, Postservicer, Stroum a Gas als Mediateur. Bis ewell hunn d'Clienten hir Reklamatioun misse schrëftlech per Bréif respektiv Fax eraginn. Zanter kuerzem geet et och elo Online via den iwwerschafften Internetsite. An den 3 Sproochen vum Land. Virzejoert war den ILR mat engen 100 Mediatiounen befaasst, déi allermeescht Dossieren am Beräich vun den Telekommunikatiounen. Den Direkter vum ILR Luc Tapella nennt do d'Beispill Croisière. D'Leit maachen een Appell mam Handy, dee geet iwwer Satellit egal ob een a Südfrankräich oder an Italien ass.



Nei ass, datt och d'Operateuren eng Mediatioun ufroen kënnen an den ILR ass net wéineg houfreg driwwer, datt een zanter kuerzem am Beräich en offiziellen Agrément vum Wirtschaftsministère huet, e sougenannte "Statut d'entité qualifiée" huet d'selwecht wéi d'ULC an d'CSSF zum Beispill. E Mediateur wier awer net mat engem Riichter ze verwiesselen. Den ILR ass kee Schlichter, och wa si kucken, dass d'Leit mateneen solle schwätzen.



Alles an allem ass den ILR a 6 verschiddene Beräicher aktiv, 6 Marchéen, déi den onofhängege Regulateur kontrolléiert. An deene Beräicher wëll een an Zukunft de Privatleit verstäerkt Informatiounen a Statistike ginn, sief et iwwert d'Stroum- a Gaspräisser oder d'Connectivitéit vum Internet zum Beispill.



An der lescht ass de Regulateur iwwregens ëmmer méi Demanden aus dem Ausland konfrontéiert. Wéi eng Operateuren genee gefrot hunn fir op de Lëtzebuerger Marché ze kommen, wollt de Luc Tapella net verroden.