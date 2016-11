Am Kader vun de Ermëttlungen, wéinst den Attacken an der Stad an zu Schëffleng, zwee Verdächteger festgeholl.

D’Police deelt mat, datt de leschte Weekend bei Streidereien an der Stad an zu Schëffleng 3 Persoune mat Messere blesséiert goufen. An deem Kader goufen elo zwee Verdächteger festgeholl an dem Untersuchungsriichter virgefouert. Si mussen an de Garde à vue. Déi zwee presuméiert Täter si gläichzäiteg och Affer, heescht et vun der Police.