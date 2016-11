An der Affär Fenteng gëtt et en neit Element, déi ballistesch Expertis ass ofgeschloss.

Neit Element an der Affär zu Fenteng. Do war de 24. September eng Fra vun enger Kugel an de Bak getraff ginn.



RTL Informatiounen no, ass déi ballistesch Expertis an Tëschenzäit ofgeschloss an den Untersuchungsriichter befaasst sech elo mam Rapport.

Op Grond vun deenen Elementer, déi d’Expertis erginn huet, leeft d’Enquête nach ëmmer an dofir gëllt och bis op weideres de Secret de l’Instruction.