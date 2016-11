© Polizei Prüm

Eng Schoulklass aus der Europaschoul war mat enger Lëtzebuerger Busentreprise an der Eifel bei Prüm ënnerwee, wéi d’Gefier mam Chassis um Buedem hänke bliwwen ass, dat an enger ganz schmueler Kéier an enger Montée.De Navi huet de Bus dohinner geleet, heescht et bei der Entreprise, well d'Gefier wéinst enger Deviatioun op der B51 vun der Autobunn huet missten eroffueren. D'Strooss, wou den Incident geschitt ass, ass normalerweis fir grouss Gefierer zou.

De 55 Schüler an 3 Begleeder ass näischt geschitt. Si goufe während der Rettungsaktioun vum Bus, duerch eng speziell Entreprise, mat Téi am DRK-Bereitschaftsheim zu Prüm versuergt.