© Pit Everling

D'Lëtzebuerger Ekonomie wiisst mat anstännegem Rhythmus, d'Inflatioun geet erop, d'Kafkraaft an d'Confiance och, de Chômage geet minimal erof.



Dat sinn d'Previsioune vum Statec fir dat anert Joer. E Mëttwoch de Moie gouf déi nei note de conjoncture virgestallt.





Statec / Reportage Pit Everling



Déi international Konjunktur ass stabel, mä et gëtt Onsécherheeten, déi och en Impakt op Lëtzebuerg kéinten hunn. Et sinn notamment politesch Risken. Dozou gehéiert den aktuelle cycle électoral, deen ugefaangen huet mat der Wiel vum amerikanesche President Donald Trump a wou een nach net weess wéi d'Politik an Zukunft wäert ausgesinn, sou de Serge Allegrezza, Direkter vum Statec. Awer och an Europa weess een net genee wou et hi geet. De Referendum an Italien, d'Wahlen a Frankräich, Holland an Däitschland.Och de Brexit bréngt eventuell Riske mat sech.Bis op Weideres sinn d'Perspektiven awer nach anstänneg, bei der Eurozon geet d'Croissance awer liicht zeréck op nach 1,5 %.Fir Lëtzebuerg ass dat konjunkturellt Klima besser an d'Wirtschaft wiisst dat anert Joer méi staark wéi dëst Joer. Et géing ee bei der Croissance bei engem jäerleche Rhythmus vu knapp 4% bleiwen, sou de Bastien Larue.Fir 2016 gëtt e Wuesstem vu 3,7% notéiert, fir 2017 gëtt sech ee vu 4,2%. De sougenannten "Output Gap" geet zou, domat gemengt ass den Ecart tëscht reellem a potentiellem PIB. Et geet an d'Richtung vun enger Phase déi een "haut de cycle" nennt.Fir de Lëtzebuerger Wuesstem responsabel wäert dat anert Joer iwwregens virun allem d'Demande intérieure sinn.D'Inflatioun zitt dann nees un, esou de Ferdy Adam. An do sinn eng rei Facteuren, déi ee muss ervirhiewen. Op der enger Säit sinn dat d'Pëtrolspräisser, déi net méi falen ma d'nächst Joer liicht unzéie wäerten. An op der anerer Säit ass et d'Indextranche am Ufank vum Joer, déi sech direkt op d'Präisser vun de Servicer wäert auswierken.De Chômage zu Lëtzebuerg soll dat anert Joer liicht erof goen a bei 6,2% leien, mengt de Statec. Och beim Emploi soll et liicht erop goen.Beim solde public fält den Excédent dat anert Joer iwwerdeems e gutt Stéck méi bescheiden aus. Bei den Depensë fält d'Indextranche an d'Gewiicht. Op Säite vun de Recettë suergt notamment d'Steierreform fir manner gutt gefëllte Keesen.