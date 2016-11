© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter

Um Eecherfeld gëtt zanter 2014, Uebst a Geméis ugebaut, datt awer net fir e fixe Präis pro Kilo verkaf gëtt. D'Iddi hannert der Kooperativ "Terra" ass et nämlech, datt hir Memberen de Service vun der Landwirtschaft bezuelen. Um Eecherfeld funktionéiert d'Liewensmëttelproduktioun genee no deene Kritären, wéi et an de Mesurë vum Rikfin festgehale gouf: nohalteg an transparent.

Ugefaange hat Terra mat 30 Memberen, antëscht sinn et der 189. D'Memberschafte ginn Ufanks des Jores bezuelt, an domat kann dann hiert Geméis ugebaut ginn, erkläert de Pit Reichert vun der Kooperativ. Da kann een de Som a Planze kafen. Vun Enn Abrëll bis Mëtt Dezember kommen d'Leit op 6 verschidde Plaze Geméis sichen. Et gëtt eng Tafel dohigestallt, wéi vill jidderee kann huelen. Et wëll een ewechkommen vum Präis pro Geméis a vun deem traditionelle Modell. Et kéint een net konkurréiere mat importéiertem Geméis aus Länner, wou d'Leit vill manner Loun kréien. D'Membere bezuelen net eist Geméis, mä eise Loun, sou nach de Pit Reichert.



Op den 2 Hektar um Eecherfeld schafft ee mat engem nohaltege System: de Buedem soll op laang Zäit behalen, a souguer weider opgebaut ginn. An et probéiert een eben, sou mann wéi méiglech fossil Energie ze gebrauchen. D'Waasser zum Beispill gëtt zum Deel aus engem selwer gebaute Weier geholl, wou d'Reewaasser sech sammelt. Och wann een nach géif mat Camione schaffen, fir d'Geméis ze transportéieren.



De Pit Reichert ass sech bewosst, datt et fir Weess zum Beispill net méiglech ass, op esou klengen Terrainen ze schaffen, mä fir d'Geméis wiere kleng Strukture méi interessant wéi grousser. D'Membere vun Terra kënne gesinn, vu wou a vu wiem hiert Geméis an Uebst kënnt, an doduerch entsteet dann och erëm en aneren Lien zu de Liewensmëttel.