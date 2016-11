Di éischt Ramm ass schonn a Produktioun a soll am Februar 2017 u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn. Luxtram huet jo am Ganzen 21 Ramme fir ee Montant vun 83 Milliounen Euro bestallt.Luxtram rekrutéiert den Ament och d’Chaufferen, déi spéider mat de Ramme fueren sollen. Fir di 30 Plazen hu sech ronn 900 Leit gemellt. 600 Leit maachen elo Tester an Examen.Et wier een och nach am Zäitplang an an der Budgetsenvelopp.