© RTL Télé Lëtzebuerg

Problemer huet en an deem Kontext awer och mam groussherzogleche Reglement, duerch dat eng Unité de sécurité geschaaft gëtt. Also e Prisong fir Jonker.



Déi allergréisste Kritik ass wuel déi, datt néierens steet wat fir Jonker an dee Prisong fir Mineure kenne kommen. Wann ee vu Mesure schwätzt, wou Mineuren agespaart ginn, da muss een och ganz kloer definéieren ënnert wéi enge Konditiounen, wéi laang a wéinst wat se agespaart ginn, sou d'Deidre du Bois vun der Mënscherechtskommissioun.





AVIS CCDH / Reportage Dany Rasqué



Dat ass also een Element, dat der Mënscherechtskommissioun feelt. Eng aner Kritik ass dann déi, datt och wann déi UNISEC bis fonctionnéiert, et net ausgeschloss ass, datt kee Mineur méi op Schraasseg kennt. Fir de Gilbert Pregno ass do vill Noléissegkeet un den Dag geluecht ginn an et gëtt een och net der Meenung gerecht, déi sech an de leschte Joren erauskristalliséiert huet. .

D'Mënscherechtskommissioun kritiséiert dann och zum Beispill nach, datt dëse Prisong fir Mineuren op Dräibur, bei de centre socio educatif kennt, datt et eng an déi selwecht Direktioun ass an, datt den Affekot vun deem Jonke säi Client net d'Office dierf besichen, mä datt dee Jugendlechen säin Accord muss ginn.

D'UNISEC ass schonn dräi Joer laang fäerdeg, mä dee Prisong fir Mineure funktionéiert nach ëmmer net. Och dat ass fir d'Mënscherechtskommissioun inacceptabel, seet de Gilbert Pregno. Iwwert de Grond kann hien nëmme spekuléieren: Eng Vermuddung ass déi, datt d'Schicksal vun de Mannerjäregen net esou eng grouss Prioritéit a Brisanz huet, déi dozou géing féieren datt et méi séier misst goen.

Nach rezent ware 5 Mannerjäreger am Schraasseger Prisong agespaart.