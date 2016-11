De François Bausch huet op d'OGBL-Kritik un him reagéiert, wéinst enger rezenter Ausso, dass ee bei Chantieren an der Summerpaus flexibel soll sinn.

De François Bausch



D'Gewerkschaft hat dozou geschriwwen, d'Recht vun den Aarbechter aus dem Bauwiesen op de Kollektivcongé an der Summervakanz wär a Fro gestallt. De Minister seet, hie wéilt gär de gesonde Mënscheverstand spille loossen. Am Summer hätt hien nämlech e Chantjen op der B7 ugefrot. Am August wier net vill Verkéier, da kéint een de Leit onnëtz Stauen erspueren. Dat gouf also refuséiert. Et huet am Hierscht misse geschafft ginn.

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, s’est étonné des déclarations de l’OGB-L qui se dit «choqué et consterné» par les propos récents du ministre sur une possible flexibilisation des chantiers au mois d’août. Le ministre tient à rappeler qu’il ne s’agit pas de remettre globalement en question le congé collectif, mais d’envisager une plus grande flexibilité pour qu’un nombre réduit de chantiers de grande envergure, susceptibles de produire d’énormes embouteillages et d'engendrer de considérables désagréments pour les citoyens, puissent être réalisés pendant la période de faible activité, à savoir le mois d’août. Le ministre cite l’exemple d’un chantier important sur la B7 en octobre 2016, pour lequel une dérogation avait été demandée pour le mois d’août à la commission constituée de patrons, syndicats et l’Inspection du travail et des mines. La demande n’ayant pas été honorée, le résultat fut un énorme embouteillage sur la route en question pendant une semaine. François Bausch tient à réaffirmer sa position et se montre confiant du support des citoyens.

De Minister versteet op alle Fall net d'Schreiwes vum OGBL, sou wéi wann d'Welt elo géing ënnergoen. Et wéilt een näischt dereguléieren, mee de gesonde Mënscheverstand spille loossen.Hie géif net de Congé collectif a Fro stellen, mä hien hätt net verstanen, dass dee Chantier am Summer refuséiert gouf, sou de Minister. Et missten natierlech kloer Regele gëllen; z.B. misst eng Firma domat d'accord sinn, fir am Summer ze schaffen, an d'Leit dierften zu näischt gezwonge ginn. De François Bausch wéilt déi aktuell Regelen iwwerkucken, ouni dass sech direkt géif opgereegt ginn.Réaction de François Bausch à un communiqué de l’OGB-L relatif aux chantiers pendant le congé collectif (30.11.2016)