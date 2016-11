Demenz: Neien Info Zenter (30.11.2016) An der Stat an der Biedergaass ass een Info- Zenter fir Beroodung an Informatioun ronderem d'Démenzkrankheet opgang .

An Zukunft solle betraffe Leit a Familljememberen am neien Info-Zenter Demenz, deen e Mëttwoch offiziell ageweit ginn ass, Hëllef bei den Äntwerte vun dëse Froen kréien.



Bis 2020 rechent d'Organisatioun Alzheimer Disease International domadder, datt sech d'Demenzfäll nach verdräifachen op 135 Milliounen. Elleng an Europa wieren dann 16 Millioune Leit vun der Krankheet betraff.





Et ass also eppes wat jidderee vun eis betrëfft. Vill Mënschen erwaarden den Doud enges Daags, ma sech selwer virdrun ze verléieren ass dacks net einfach fir sech selwer an dat direkt Ëmfeld.



Dem Jean-Marie Desbordes, Chargé vum Info Zenter, no läit d'Aufgab vum neien Zentrum dobäi d'Leit iwwert d'Krankheet ze informéieren an d'Famille ze ënnerstëtzen an ze beroden. Doriwwer eraus stellt den Info-Zenter, als zentral a gutt positionéiert Ulafstell, optimal raimlech Bedingunge fir am Respekt Informatiounen iwwert de Sujet Demenz an iwwert d'Ënnerstëtzungsméiglechkeeten zu Lëtzebuerg ze ginn.



An der Rue des Bains an der Stad schafft een dann och staark mam Zenter vun Tréier zesummen déi elo viru kuerzem nach hiren 10. Anniversaire geféiert hunn. Geschätzte 7.000 Leit zu Lëtzebuerg sinn un Demenz erkrankt. Schwätze mécht ee vun enger Noutwendegkeet, ouni Alternativen. Diagnos ass nämlech dacks schwiereg an den Entourage reegt sech och emol vill op, well een eppes vergiess huet. D'Familljeministesch Corinne Cahen hofft dofir, datt vill Leit an Zukunft vum Info-Zenter profitéieren.



Den "Aidant informelle" soll och weider an senger Aarbecht ënnerstëtzt ginn. Déi betraffe Leit sollen an Zukunft kënnen an déi néideg Strukture goen, fir datt de Partner, d'Kand oder beispillsweis d'Enkelkand ka weider schaffe goen. Dat wär nämlech wichteg, datt och déi Leit nach kënne professionell aktiv sinn, sou d'Corinne Cahen.



Och mat der neier Fleegeversécherung soll den "Aidant informelle" weider wichteg bleiwen. Weider Projete wei den neien "Prendre Soins de l'autre en prenant soins de soi" solle mam neien Info-Zenter an Zukunft och weider ausgebaut ginn.