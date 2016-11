Si ware vun engem Aarbechtskolleg wéinst Falschausso op d’Geriicht geholl ginn.

Stater Pecherten: Chef steet viru Geriicht (09.11.2016) De Chef vum Service Parking vun der Gemeng Lëtzebuerg muss sech wéinst Falschausso géint e Pechert veräntwerten.

Deem Mann seng Plainte war op en Tëschefall am Abrëll 2013 zréckgaangen. Deemools sollt den 43 Joer ale Mann, der Ausso vum Chef no, seng Kontrolltournée zu Bouneweg verlooss hunn, fir an eng Apdikt an op e Bancomat ze goen. De Pechert hat wuel zouginn, an d’Apdikt gaangen ze sinn, net awer op de Bancomat. Den Ugekloten no hätt hien allerdéngs och dat zouginn.Fir de Pechert wär et och ni zu engem Gespréich doriwwer mat de Beschëllegte komm, wat de 57 Joer ale Chef an den 33 Joer ale Sous-Chef um Geriicht bestridden hunn. Dem Chef no koum et dozou a sengem Büro, ma et wär keng Notiz dovu gemaach ginn, iwwerdeems de Sous-Chef betount huet, dat schrëftlech erëmginn ze hunn, wat war, nämlech dass de Pechert confirméiert hätt, op de Bancomat gaangen ze sinn. “Ech war an d’Apdikt, jo, mä dono zréck op mäin Tour!”, huet de Pechert ausgesot, deen och, Zitat, “garantéiert net um Büro” war.Do virdrun hat den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire erkläert, dass de Pechert zur presuméierter Zäit vum Gespréich geschafft huet, soudass et net dozou kéint komm sinn. Et wär och erausfonnt ginn, dass de Mann keng Suen op engem Bancomat opgehuewen hätt.Den Affekot vum Pechert huet doropshi vun engem skandaléise Verhale vun de Cheffe vu sengem Client geschwat an dovun, dass e Chef de service vun engen 100 Leit sech sou Saachen net erlabe kéint. Deen hätt ewell eng Rëtsch sou Affäre lancéiert, ma eréischt säi Mandant sech getraut, fir dogéint virzegoen, sou de Me Jean-Jacques Schonckert. D’Ugeklote géife mengen, et kéint hinnen näischt passéieren, soudass si bewosst bei hirer Falschausso bleiwen. Den Affekot hat dofir de symboleschen Euro Schuedenersatz verlaangt. Dogéint hat de Me Schons als Affekot vun den Ugeklote gemengt, dass de Pechert kee Schued gehat a keng Absicht hannert där presuméierter Falschausso gestanen hätt; dowéinst sollte seng Cliente fräigesprach ginn.Fir de Vertrieder vum Parquet waren allerdéngs d’Konditioune vun der Falschausso erfëllt. D’Beschëllegt hätte gelunn a sollten dofir allebéid zu 15 Méint Prisong veruerteelt ginn, dat ouni Sursis.