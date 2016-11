Wéi et an der Bild-Zeitung heescht, hat den Türsteher den 33 Joer ale Lëtzebuerger, dee wéinst engem Footballspill zu Düsseldorf war, beim Kolli geholl. Zeien hunn ausgesot, de Mann gouf an d'Luucht gehuewen, gestouss oder geschloen.De Mann gouf tatsächlech schwéier verwonnt. Wéi et weider heescht, hat hien e Schädelbasisbroch a wäert fir de Rescht vu sengem Liewen op engem Ouer daf sinn.De virbestrooften Täter gouf viru Geriicht zu engem Joer op Sursis veruerteelt. Donieft soll hien dem Client 40.000€ Schuedenersatz a, wéi et an däitsche Medien heescht, och Schmäerzensgeld bezuelen.Ma well beim Veruerteelte keng Suen ze huele sinn, gouf d'Kuhstall-Gmbh verklot. Si hätte sou e Virbestrooften ni dierfen als Türsteher engagéieren. An engem zweete Prozess hu sech d'Proprietairen an d'Affer op 21.000€ gëeenegt.