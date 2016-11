© RTL-Archiv

Säin ale Patron muss him donieft 750 € Indemnité de procédure bezuelen. De Mann sollt mat Hëllef vun deene Fichieren Entreprisë fir e manner héije Präis bei den neie Patron gelackelt hunn. Dofir hat den ale Patron Schuedenersatz an Héicht vu 450.000 € gefrot.

De Mann hat am Januar 2014 beim ale Patron, enger Firma aus dem Beräich Heizung a Sanitär, demissionéiert. 22 Joer hat hien do geschafft, um Enn als Chef Maintenance. De Mann huet der Firma säi Computer a seng Aarbechtsdokumenter zréckginn. Wéi fréier Clienten hien doropshi kontaktéiert hunn, hätt hien deene Leit gesot, sech un den ale Patron z'adresséieren, sou seng Affekotin.



Well d'Nofroen net opgehalen hunn, wollt hie verschidden Email-Adressen hunn, fir deene Leit Bescheed ze soen, dass hien net méi do schaffe géif. hien hätt dunn awer seng ganz Datebase geschéckt kritt. Hire Mandant hätt awer näischt ofgespäichert, mä d'Donnéeën ausgemaach, hat d'Affekotin betount. Donieft hätt de Mann seng al Firma net schlecht gemaach an den Ex-Clienten net gesot, dass hie bei eng Konkurrenzfirma géif wiesselen. Well keng Infraktioun zum Dateschutz virléich, dierft de Mann net zum Bezuele vu Schuedenersatz veruerteelt ginn. Villméi misst hie selwer 1.500 € Indemnité de procédure zougesprach kréien.

Fir den Affekot vum Mann sengem Ex-Patron hätt hien den ale Clienten dogéint gesot, dass hie bei d'Konkurrenzfirma géif goen. De Mann hätt d'Clientsdonnéeën och gefrot, obwuel hien déi entspriechend Email-Adresse gehat hätt. Dës penal Infraktioun wär ze bestrofen.

De Mann selwer huet erkläert, dass him bei senger Demissioun nach net kloer war, wou hie géif schaffe goen. Dat hätt sech eréischt dono erginn. Hien hätt just d'Email-Adresse vu 4-5 Leit gefrot, awer seng ganz Datebase geschéckt kritt. De Virworf, Cliente recuperéiert ze hunn, hat hien och zréckgewisen.