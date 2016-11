D'Sécherheetsbeamten hu missen d'Police ruffen, wéi zwee Männer ënner Alkoholafloss am Flüchtlingsheem randaléiert hunn an aner Bewunner vun der Ariichtung provozéiert goufen. Déi zwee "Unruhestifter", wéi d'Police se genannt huet, konnten net duerch d'Sécherheetsbeamte berouegt ginn an um Enn huet d'Police misse kommen an huet déi Zwee mat op de Büro geholl. An enger Zell konnte si sech berouegen.