De Jean-Luc de Matteis



Den OGBL fuerdert am Kontext vun der Reform vum Faillittegesetz séier an onbürokratesch Hëllef fir d'Leit. D'Mataarbechter géifen net nëmmen dacks ganz spéit iwwert d'Problemer am Betrib informéiert, si missten och meeschtens am Längsten op Sue waarden, déi hinnen zoustinn, a ville Fäll bis zu e puer Méint.Donieft wieren d'Indemnitéiten, de sougenannte "Superprivilège" och net héich genuch, fënnt de Jean-Luc de Matteis. Wann een eng gerecht Approche fir d'Leit wëll, déi Affer si vun enger Faillite, muss een dee Montant substantiell erhéijen. Dës Ausso hätt een och scho bei enger Entrevue mam Minister Schmit a Braz gemaach an et hätt ee schrëftlech géint d'Reform intervenéiert. De Montant muss bis 12 Mol de Mindestloun erop goen. Sou garantéiert een de Leit, dass si net an eng prekär Situatioun kommen.

D'Curateuren, déi Faillite geréieren, missten och professionaliséiert ginn, sou den OGBL. Den Ament wieren d'Prozeduren net eenheetlech definéiert. Jidderee géif sou verfueren, wéi en et fir richteg fënnt.Net domat d'Accord ass d'Gewerkschaft och mat den Adaptatiounen bei der "Aide au réemploi". Déi sollt och weiderhi jidderengem zoustoen an net nëmmen deene Leit, déi op d'mannst zwee Joer an engem Betrib geschafft hunn.