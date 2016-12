Vun ee Freidegowend 19.00 Auer gëtt mam Amenagement vum Echangeur Helleng ugefaangene. Dowéinst sinn d'Brëttelle vun der A3 Direktioun A13 (Richtung Schengen) gespaart. D'Opfaart an d'Sortie op d'Autobunn vun Helleng a Fréiseng aus ginn och wéinst dësen Aarbechte gespaart.Ponts et Chaussées recommandéiert de Leit, déi a Richtung Schengen wëlle fueren, iwwert den CR161, d'N13 an d'N16 Richtung Altwis ze fueren. Wëll ee Richtung Beetebuerg, da soll een iwwert d'N16 a d'N13 Richtung Léiweng fueren.De Méindeg sinn Direktioun Péiteng zwee Spuren op, an d' Vitess gëtt ob 90 km/h limitéiert.Richtung Schengen wäert just eng Spur opgemaach ginn, dowéinst gëtt d'Vitess hei ob 70 km/h limitéiert.

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'aménagement de l'échangeur de Hellange sur l'autoroute A13 à partir du vendredi 2 décembre 2016 19 heures jusqu'au lundi 5 décembre 2016 6 heures entre la croix de Bettembourg et l'échangeur d'Altwies.

Barrages et déviations

À partir du vendredi soir 2 décembre 2016 19 heures jusqu'au lundi matin 5 décembre 2016 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

l'autoroute A13 entre la croix de Bettembourg et l'échangeur d'Altwies dans les deux sens;

les bretelles d'accès de la croix de Bettembourg en provenance de l'autoroute A3 et en direction de Schengen de l'autoroute A13;

les bretelles d'accès et de sortie des échangeurs Hellange et Frisange.

Le trafic en provenance de l'A3 et de l'A13 en direction de Schengen est dévié à partir de l'échangeur Dudelange-Centre (A3) via le CR161, la N13 et N16 jusqu'à l'échangeur Altwies (A13).

Le trafic en provenance de Schengen de l'A13 en direction de la croix de Bettembourg est dévié à partir de l'échangeur Altwies via la N16 et la N13 jusqu'à l'échangeur Livange (A3).

Circulation

À noter aussi qu'à partir du lundi 5 décembre 2016, la circulation à hauteur de l'échangeur Hellange est menée à 2+1 voies:

2 voies de circulation en direction de Pétange limitées à 90 km/h jusqu'au 19 décembre 2016 pour cause d'adaptation au nouveau tracé autoroutier;

1 voie de circulation en direction de Schengen limitée à 70 km/h.

L'ouverture du tracé sur 2 voies par sens est prévue pour la fin de décembre 2016, comme initialement prévu.