An der Grand-Rue an der Stad gouf um Mëttwoch de Mëtteg géint 13.30 Auer e Mann verhaft, dee scho wéinst enger Dot veruerteelt war.

Den Onéierleche gouf vun dem Personal erwëscht, wéi hie d'Déifstallsécherung vun enger Parfumsfläsch erofhuele wollt. Dowéinst gouf och d'Police alarméiert. Wéi d'Beamten d'Personnalie vum Mann kontrolléiert hunn, hu si festgestallt, datt géint hien en Uerteel virläit an de Mann eng Geldstrof bezuele muss.Well hien dat awer net konnt, koum hien an "Erzwingungshaft". De Prisong ass an deem Fall keng Strof, mä als "Beugemittel" oder Ersatz unzegesinn, well de Mann seng ursprénglech Strof net bezuele konnt. Dowéinst koum den Déif dann op Schraasseg.