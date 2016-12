Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Bis Mëtt November goufen hei zu Lëtzebuerg eng 84 nei Fäll vun HIV gezielt. 1.100 Leit hei am Land liewe mam Virus, weltwäit ginn et 36,7 Millioune Mënschen, déi Aids hunn.En Donneschdeg den Owend um 18.30 Auer ass am "Hariko" zu Bouneweg en Evenement, wou och d'Gesondheetsministesch present wäert sinn.