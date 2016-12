D’Aleba, d’Gewerkschaft vum Bankesecteur, fuerdert, wéi och schonn den OGBL an den LCGB, eng méi gerecht Steierreform fir d‘Residenten an d‘Frontalieren.

An engem Communiqué kritiséiert d’Aleba, datt d’Grenzgänger mat der neier Reform méi schlecht ewechkommen. Datt et beim Klassement Diskriminatioune ginn. Bestuede Frontaliere falen automatesch an d’Steierklass 1. Fir an déi zweet Klass mussen si dat extra ufroen. Bei der individueller Besteierung gesäit d’Aleba Schwieregkeete bei der Ëmsetzung. Wat d’Gewerkschaft awer begréisst, ass ënnert anerem, datt de Barême méi gerecht ass.