De Paul Hilbert huet de Sonnenopgank an der Musel-Géigend am Bild festgehalen.

© Paul Hilbert

An et war der Wäert, wéi hie selwer schreift, moies fréi an d'Keelt ze goen:Eng Foto ass vun Éinen, dräi vum Kaffishaff tëschent Schëtter a Kanech an dräi aus dem Bësch tëschent Kanech a Greiweldeng.