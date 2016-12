Virun de Chrëschtwoche soll et Réunioune ginn. Do wäert Gewerkschaft, datt do brutal Decisiounen, wéi vereenzelt Delocalisatiounen, annoncéiert ginn.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Nico Graf

Si maache sech Suergen, si wëssen näischt geneeë, si wëlle gewuer ginn, wat lass ass. D'Gewerkschaften LCGB an ALPL schwätzen iwwer d'Situatioun bei der Cargolux.

Do gëtt am Moment u Léisunge geschafft, fir iwwerliewen ze kënnen.

ALPL an LCGB iwwer Cargolux / Reportage Nico Graf



Op engem Cargo-Marché, wou ëmmer méi Capacitéit fir manner Wueren an de Fligeren ass, wou d'Emirat-Airlinne wéinst hire Kerosin-Subventioune ouni Konkurrenz sinn an expandéieren. Donieft ginn et bei der Cargolux hausgemaachte Problemer, déi den Dirk Becker emol opzielt.

Hie schwätzt vun engem "Schlingerkurs" wann een déi laangfristeg Strategie vun der Cargolux kuckt, dorënner gehéieren den An- an Ausstig vu Qatar-Airways Dann huet den zweeten Haaptstanduert a China fir vill Onrou gesuergt. Dat huet dozou gefouert, datt d'Firma méi fragil ginn ass, wat een duerch de ville Wiessel vum Personal feststelle kann. Esou eng Fluktuatioun gouf et an de leschte 4 Jorzéngten, zanter d'Cargolux existéiert, nach ni festgestallt.

Kloer wier, datt se bei der Cargolux u Solutiounen an Ausweeër schaffen. Mä d'Gewerkschaften an d'Personal wëssen net, wou de Vol higeet.

D'Gefiller vun den Employéë sinn awer kloer. D'Leit maache sech Suergen. Et ass wichteg fir d'Cargolux, awer och fir hir Mataarbechter zu Lëtzebuerg an deenen hir Familljen, datt an noer Zukunft eng Strategie fonnt gëtt, déi et der Cargolux erméiglecht, fir laangfristeg op stabillen a séchere Féiss ze stoen, um Maart z'iwwerliewen an e puer dausend Aarbechtsplazen am Grand-Duché ofzesécheren.

Si wëllen endlech Informatioune vun der Direktioun kréien. An dat wëll ee souguer afuerderen. Well déi vill Gerüchter, déi am Moment am Ëmlaf sinn, veronséchere just d'Personal. D'Gewerkschaft fuerdert, datt d'Mataarbechter mat agebonne ginn, well dat ganzt géif just Zesumme goen, et geet net géinteneen.



D'Gewerkschafte sinn en Donneschdeg un d'Press gaang aus engem präzisem Grond. Fir d'Chrëschtwoch wiere Reuniounen an der Cargolux programméiert, mat de Gewerkschaften an den Aktionären. A gefaart gëtt, datt do brutal Decisiounen annoncéiert ginn, Delocalisatioun a China vu Fligeren, d'Maintenance vun deene Fligeren an Zukunft och a China, je esou Brutalitéiten, déi d'Leit dann iwwer d'Vakanz an d'Feierdeeg verdaue missten.