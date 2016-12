© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Leit responsabel Acteure vun hirem Environnement maachen - dat ass d'Zil vun der Quartier-Stuff. E Projet, dee vum Fonds du Kirchberg initiéiert gouf, mat der Strategie de Mënsch an de Mëttelpunkt ze stellen. Zwee mol d'Woch soll mat de Leit, déi am Quartier schaffen oder wunnen, an awer och soss Interesséierten, un neie Weeër an Iddie geschafft ginn. An do fléissen och eng ganz Partie vun de Mesure vum Rifkin senger drëtter Industrieller Revolutioun mat an. Déi sougenannte Stuff steet de Moment, a Form vun engem roude Container, am Quartier Gréngewald. An dee soll elo d'Identitéit vun hiren Acteure kréien.





Quartier Stuff / Reportage Claudia Kollwelter