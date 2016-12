De Mann vun der PJ soll am Dezember 2013 versicht hunn, de Buergermeeschter vu Bauschelt ënner Drock ze setzen, fir eng Saisie op seng Pai réckgängeg gemaach ze kréien. Dës Saisie war op Réckstänn bei der Grondsteier zréckzeféieren. Als Drockmëttel soll de Beschëllegte vun enger penaler Affär géint de Buergermeeschter geschwat hunn.

“Ech hunn Däin Numm an engem Dossier gesinn, kéint Dech op de Büro zitéieren, maachen dat awer léiwer ënner 4 Aen!”: Dat sot de Polizist dem Buergermeeschter no viru knapp 3 Joer um Telefon, ouni méi vu sech ze ginn. De Gemengepapp wosst vun de Problemer tëscht der Gemeng an dem Ugekloten an duecht sech, et géif ëm d’Saisie goen; déi goung, sou d’Receveuse, op Réckstänn no Doudesfäll an der Famill zréck, an Héicht vun ëm déi 3.000 €. De Beschëllegten a seng Schwëster sollten déi Zomm bezuelen; de Mann hätt säin Deel awer net iwwerwisen. Bei der Reunioun ënner 4 Aen hätt de Mann vun der PJ ee Moment gesot, elo géif et penal ginn, en hätt vu 5 Joer Prisong geschwat,“vläicht kriss De Sursis”, an dass d’Saisie sollt zréckgezu ginn; d’Gemeng hätt sech nämlech net fair géintiwwer senger Schwëster verhalen, ma et wär näischt nokomm.

Fir den Affekot vun der Gemeng war de Buergermeeschter wéinst där Reunioun opgereegt. De Jurist huet erkläert, dass een net wosst, ob de Gemengepapp net géif festgeholl ginn; dofir hätt hien d’Gespréich an engem Büro niewendru matgelauschtert. Wéinst där, wéi hie sot, “illegaler Aktioun” war den Affekot vum Ugekloten um Ufank vun der Sëtzung dogéint, dass ë.a. de Buergermeeschter an den Affekot géife gehéiert ginn; d’Riichter hunn awer decidéiert, eréischt am Uerteel dorop anzegoen.

De Beschëllegten huet erkläert, et wär bal alles richteg, wat gesot gouf, mä et wäre Saachen anescht gesot ginn. Hien hätt dem Buergermeeschter ugeruff, wéinst senger Affär oder sengem Dossier; hien hätt allerdéngs net gesot, hie kéint de Gemengepapp op de Büro ruffen. Hie wär rose gewiescht an hätt säi Problem wëlle regelen, awer ni vun engem PJ-Dossier géint de Buergermeeschter geschwat; hie wéisst och näischt vu sou eppes a wéilt dee minime Betrag och regelen.