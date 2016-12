Am Dezember 2015 goufen op 3 Owenter noeneen um Stater Contournement Steng, Fläschen an en Eemer op d’Autobunn respektiv d'Gefierer gehäit.

© Police

Dofir kréien zanter en Donneschdeg zwee Männer vun 21 a 27 Joer um Stater Geriicht de Prozess gemaach, an zwar ë.a. wéinst versichtem Doudschlag.

Nieft de Steng waren tëscht dem Rondpoint Irgäertchen an dem Tunnel Houwald och nach Fläschen an en Eemer op d’Autobunn gejummt ginn. E puer Gefierer goufen doduerch zum Deel zolidd beschiedegt.





Steng op Auto gehäit: De Reportage vum Eric Ewald.



Déi zwee Ugekloten, déi zanterhier zu Schraasseg sëtzen, soten en Donneschdeg, déi Zäit vill Jointe gefëmmt ze hunn an net kloer am Kapp gewiescht ze sinn. Si wären nom ville Fëmmen zesummen op déi, Zitat, "domm Iddi" komm, hätten awer keng Intentioun gehat, fir een ze blesséieren. Et géif hinne leed doen, a si géifen sech dofir entschëllegen.

Um Ufank vun der Sëtzung haten zwee Polizisten erkläert, dass et Schlakesteng waren, déi déi 3 Owenter op de Contournement gehäit goufen. De 4. Owend wären du verschidde Policepatrullen op d’Plaz gefuer. Do hätten si en Auto gesinn, aus deem zwou Persounen erausgeklomme sinn. Déi hätten direkt ugefaangen, mat Steng ze geheien, zwee bis 4 Stéck. Doropshi wären déi zwee gepëtzt ginn, déi nach eng 75 Steng Rescht haten.

Nodeems eegen Handyfilmer vun den Exploite gewise goufen, soten 3 Automobilisten an e Buschauffer aus, wéi d'Géigestänn hir Ween getraff hunn: Futtis Fënsteren an Téitschen am Capot waren d’Konsequenz dovun. En Automobilist an d’Affekotinne vun enger Busentreprise, enger Assurance an zwee Chauffeuren hunn doropshi Schuedenersatz an Héicht vu ronn 9.500 € gefrot.

Den Affekot vum méi jonke Beschëllegten huet a sengem Plädoyer ervirgehuewen, dass duerch d'Geheie vun de Steng net eng Fënster duerchgeschloe gi wär an och keen Accident geschitt wär. De Me Philippe Penning huet dowéinst de Fräisproch fir säi Client gefrot, wat de Virworf vum versichten Doudschlag ugeet. Den Affekot huet och drop higewisen, dass säi Mandant nach Sursis probatoire kéint kréien.

Den Affekot vum méi alen Ugekloten an de Vertrieder vum Parquet koumen hirersäits net méi drun, soudass dëse Prozess e Freideg 8 Deeg viru geet an dann och dierft ofgeschloss ginn.